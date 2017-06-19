19 июня 2017 г.
последняя новость: 10:17
Почему секс в гостинице самый лучший
Галкин показал интимное фото жены
Вишневый пирог на творожном тесте
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:30 "Доллары" для Доннаруммы, великолепный гол Пеллегрини: итальянцы обыграли датчан
22:55 Видеоассистенты отняли, а затем вернули гол чилийцам, победившим сборную Камеруна
22:04 В матче Камерун - Чили видеоассистенты отменили "гол в раздевалку"
21:13 Нереализованный пенальти не помешал немцам победить чехов
19:52 Великолепный матч: исторический отмененный гол. Чудотворец Очоа. Мексика и Португалия сыграли вничью
18:47 Дуди Села стал победителем турнира в Ноттингеме
18:28 Историческое событие: видеоассистенты отменили гол португальцев
16:33 СМИ: Криштиану Роналду сообщил агенту, что хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"
15:58 Легендарный голкипер Фабьен Бартез не смог добраться до финиша гонки "24 часа Ле-Мана"
11:10 Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини дебютирует в теннисе в день 49-летия
Спорт

СМИ: Криштиану Роналду сообщил агенту, что хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"

время публикации: 18 июня 2017 г., 16:33 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 16:38 блог версия для печати фото
СМИ: Криштиану Роналду сообщил агенту, что хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"

СМИ обсуждают будущее звезды мирового футбола Криштиану Роналду, который заявил, что хочет покинуть мадридский "Реал".

В сообщениях мелькают названия "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Челси", "Бавария", "Манчестер Сити". Обсуждается, какой клуб сможет "потянуть" трансфер и зарплату одной из главных звезд мирового футбола.

Разные источники приводят разные варианты покупки, обмена, обмена с доплатой. В связи с этими вариантами упоминаются имена Эдена Азара и Давида де Хеа.

Marca пишет, что президент "Реала" не будет "удерживать" свою главную звезду. Португальские СМИ упоминают, что Зинедин Зидан хочет продолжить работу с Криштиану Роналду.

Британское издание Metro сообщает, что португалец сказал своему агенту, что хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 июня 2017 г.
Легендарный голкипер Фабьен Бартез не смог добраться до финиша гонки "24 часа Ле-Мана"
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 июня 2017 г.
Легенда итальянского футбола Паоло Мальдини дебютирует в теннисе в день 49-летия
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 июня 2017 г.
Форвард "Реала" забил три мяча. Португальцы обыграли сербов, испанцы разгромили македонцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 июня 2017 г.
Стартовый матч Кубка конфедерации: россияне победили новозеландцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 июня 2017 г.
Первый гол Кубка конфедераций забили новозеландцы в свои ворота
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 июня 2017 г.
Кот Ахилл и робот Бакстер предсказали победу россиян в стартовом матче Кубка конфедераций
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 июня 2017 г.
Первый матч Кубка конфедераций: стартовые составы сборных России и Новой Зеландии
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 июня 2017 г.
На 43-м году жизни скончался бывший полузащитник "Аякса"
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 июня 2017 г.
Следуя fair play, футболист забил гол со своей половины поля







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 19 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017