СМИ: Криштиану Роналду сообщил агенту, что хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед"

СМИ обсуждают будущее звезды мирового футбола Криштиану Роналду, который заявил, что хочет покинуть мадридский "Реал".

В сообщениях мелькают названия "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Челси", "Бавария", "Манчестер Сити". Обсуждается, какой клуб сможет "потянуть" трансфер и зарплату одной из главных звезд мирового футбола.

Разные источники приводят разные варианты покупки, обмена, обмена с доплатой. В связи с этими вариантами упоминаются имена Эдена Азара и Давида де Хеа.

Marca пишет, что президент "Реала" не будет "удерживать" свою главную звезду. Португальские СМИ упоминают, что Зинедин Зидан хочет продолжить работу с Криштиану Роналду.

Британское издание Metro сообщает, что португалец сказал своему агенту, что хочет вернуться в "Манчестер Юнайтед".