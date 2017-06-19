Нереализованный пенальти не помешал немцам победить чехов

В Польше проходит молодежный чемпионат Европы по футболу (игроки ло 21 года). Сегодня в борьбу вступили команды группы С.

В городе Тихи сборная Германии победила чехов 2:0.

На 44-й минуте Макс Майер (Шальке 04, чемпион Европы в возрасте до 17 лет, серебряный призер олимпиады 2016 года) ворвался в штрафную и сильно пробил в дальний угол. Голкипер "Дженоа" Лукаш Зима сыграл не лучшим образом 1:0.

На 50-й минуте следует длинная передача в штрафную. Михал Сачек (Спарта, Прага) сыграл неудачно, не сумев обработать мяч. Серж Гнабри, недавно ставший игроком "Баварии", отправил мяч в сетку 2:0.

На 85-й минуте немцы не реализовали пенальти. Зима парировал мяч после удара Дэви Селке (недавно перешел из "Лейпцига" в "Герту").