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Спорт

Нереализованный пенальти не помешал немцам победить чехов

время публикации: 18 июня 2017 г., 21:13 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 21:13 блог версия для печати фото
В городе Тихи сборная Германии победила чехов 2:0

В Польше проходит молодежный чемпионат Европы по футболу (игроки ло 21 года). Сегодня в борьбу вступили команды группы С.

В городе Тихи сборная Германии победила чехов 2:0.

На 44-й минуте Макс Майер (Шальке 04, чемпион Европы в возрасте до 17 лет, серебряный призер олимпиады 2016 года) ворвался в штрафную и сильно пробил в дальний угол. Голкипер "Дженоа" Лукаш Зима сыграл не лучшим образом 1:0.

На 50-й минуте следует длинная передача в штрафную. Михал Сачек (Спарта, Прага) сыграл неудачно, не сумев обработать мяч. Серж Гнабри, недавно ставший игроком "Баварии", отправил мяч в сетку 2:0.

На 85-й минуте немцы не реализовали пенальти. Зима парировал мяч после удара Дэви Селке (недавно перешел из "Лейпцига" в "Герту").

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