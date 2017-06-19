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Спорт

Великолепный матч: исторический отмененный гол. Чудотворец Очоа. Мексика и Португалия сыграли вничью

время публикации: 18 июня 2017 г., 19:52 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 21:13 блог версия для печати фото
Криштиану Роналду
Гол Морено
Очоа отражает мяч после удара по своим воротам Сальседо
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В Казани состоялся второй матч Кубка Конфедераций. Португальцы и мексиканцы сыграли вничью 2:2. Чемпион КОНКАКАФ сравнял счет в компенсированное время.

Португалия: Руй Патрисиу, Седрик Суариш, Пепе, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Виллиам Карвалью, Жоау Моутинью (Адриэн Силва, 58), Андре Гомиш, Куарежма (Андре Силва, 82), Криштиану Роналду, Нани (Мартинш, 58)

Мексика: Очоа, Сальседо (Араухо, 67), Морено, Диего Рейес, Лаюн, Гуардадо, Хонатан дос Сантос, Эррера, Вела (Джованни Дос Сантос, 57), Эрнандес, Хименес (Перальта, 79)

В целом матч проходил под диктовку португальцев. Но в начале матча в течении минут 18 инициативой владели мексиканцы.

На 19-й минуте произошло историческое событие. Судья поначалу засчитал взятие ворот, но после консультаций с видеоассистентом гол отменил. Криштиану Роналду исполнил штрафной.- мяч попал в "стенку". Мяч вернулся к Роналду и он пробил метров с 20 - мяч попал в перекладину. Андре Гомеш пробил с острого угла - мяч влетел в сетку. Гол не был засчитан из-за того, что мяча коснулся Пепе, находившийся в офсайде.

На 33-й минуте Карвалью пробил издали. Сальседо очень неудачно сыграл головой, отправив мяч по дуге под перекладину собственных ворот. Очоа в эффектном прыжке перевел мяч на угловой.

Через минуту "европейские бразильцы" открыли счет. Длинный пас на Роналду. Лидера португальцев прикрыли два защитника, а он сделал передачу в свободную зону. Рикарду Куарежма (Бешикташ) обыграл голкипера и катнул мяч в пустые ворота 1:0.

На 42-й минуте следует навес в штрафную. Карлос Вела принял мяч и пробросил. Хавьер Эрнандес (Байер, Леверкузен) головой отправил мяч в сетку 1:1.

На 85-й минуте Андре Сильва головой послал мяч в угол ворот. Очоа в невероятном прыжке спас свои ворота. Через минуту Желсон Мартинш прсотрелил. Защитник неудачно прервал передачу. Седрик Суареш (Саутгемптон) пробил. Мяч после рикошета оказался в сетке 2:1.

На первой минуте компенсированного времени мексиканцы подали угловой. Эктор Морено (ПСВ) сравнял счет 2:2.

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