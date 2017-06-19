Историческое событие: видеоассистенты отменили гол португальцев

Во втором матче Кубка конфедераций Португалия - Мексика, который проходит в Казани, произошло историческое событие.

На 19-й минуте судья после совещания с видеоассистентами отменил гол в ворота сборной Мексики.

Криштиану Роналду исполнил штрафной.- мяч попал в "стенку". Мяч вернулся к Роналду и он пробил метров с 20 - мяч попал в перекладину. Нани пробил с острого угла - мяч влетел в сетку.

После совещания с видеоассистентом судья гол не засчитал.

Скорее всего, потому, что Пепе коснулся мяча. А защитник "Реала" был в офсайде.