В матче Камерун - Чили видеоассистенты отменили "гол в раздевалку"

В Москве проходит матч Кубка конфедераций между сборными Чили (победитель Кубка Америки) и Камеруна (триумфатор Кубка африканских наций).

Счет после первого тайма 0:0, хотя соперники забили по одному голу.

Мяч камерунцев не засчитал арбитр.

На первой минуте времени, добавленного судьей к первому тайму, чилийцы забили гол. Варгас вышел один на один и забил. После совещания с видеоассистентами Дамир Скомина гол не засчитал.

Напомним, в матче Португалия - Мексика также был отменен гол, забитый в ворота мексиканцев.