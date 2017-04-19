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Спорт

Известный футболист найден повесившимся в тюремной камере

время публикации: 15:48 | последнее обновление: 15:48 блог версия для печати фото
Известный футболист найден повесившимся в тюремной камере

Бывший игрок "Нью-Ингленд Пэтриотс" Аарон Эрнандес, признанный виновным в предумышленном убийстве и приговоренный к пожизненному заключению, найден повесившимся в своей тюремной камере, сообщает Fox25.

Он отбывал заключение в тюрьме города Ширли, Массачусетс.

Футболист повесился на простыне, привязанной к решетке. Он отбывал заключение в одиночной камере.

Напомним, в апреле 2015 года суд приговорил звезду футбола к пожизненному заключению.

Аарон Эрнандес в июне 2013 года застрелил Одина Ллойда, который считался его другом. После ссоры, футболист вывез приятеля в промзону города Норт-Эттлборо и шесть раз выстрелил в него.

Аарон Эрнандес был одним из самых высокооплачиваемых игроков NFL. Его зарплата составляла около 8 миллионов долларов в год.

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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