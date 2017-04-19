Модель в промокшей футболке, отработавшая матч арбитром на линии, "взорвала интернет"

Бразильская модель Дениз Буэно, отработавшая помощником арбитра в матче любительских команд, привлекла к игре повышенное внимание.

Дело в том, что Дениз отработала матч в белой футболке, под которой не было бюстгальтера, сообщает Eurosport.

Когда во время "водопоя" футболка промокла, то уже не игроки команд "Дезире" и "Спортинг" приковывали внимание, а арбитр на линии.

Дезире получила звание "самого сексуального арбитра", а ее фото с этого матча стали хитом Интернета.

Фото размещены на твиттер-аккаунтах Fan Page и Bonface Osano.