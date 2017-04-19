Пять российских легкоатлетов признались в употреблении допинга

Пять российских легкоатлетов добровольно признались в нарушении антидопинговых правил, сообщает ВФЛА. Все они признаны виновными в использовании дегидрохлорметилтестостерона и дисквалифицированы на 2 года.

В нарушении правил признались Анна Булгакова (метание молота), Антонина Кривошапка (бег на 400 м), Евгения Колодко (толкание ядра), Вера Ганеева (метание диска) и Дмитрий Стародубцев (прыжки с шестом).

Булгакова попалась при перепроверке проб, взятых во время чемпионата мира 2013 года, остальные - Лондонской олимпиады.