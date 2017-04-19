19 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:21
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:35 ЦСКА обыграл басков: результаты первых четвертьфинальных матчей Евролиги
08:10 Мануэль Нойер сломал стопу в овертайме матча с "Реалом"
07:45 "Сказка "Лестера"" закончилась ничьей с "индейцами"
07:07 Сотый гол Криштиану Роналду. "Слепой арбитр" помогает "Реалу" выйти в полуфинал
00:15 Мадридские "Реал" и "Атлетико" вышли в полуфинал Лиги чемпионов
00:00 Тренер вратарей сборной России по футболу избит и ограблен в Москве
22:18 Великолепный Промес, невероятные промахи Дзюбы и Мельгарехо. У Жулиано отобрали перчатки. "Спартак" победил "Зенит"
20:08 Моуриньо обыграл "Челси" и вернул "Тоттенхэм" в чемпионскую гонку
14:41 Болельщик "Лейпцига" умер во время матча, в котором его любимцы завоевали право выступить в Лиге чемпионов
13:29 UFC: Джонсон защитил титул, Волков и Магомедов победили
Спорт

ЦСКА обыграл басков: результаты первых четвертьфинальных матчей Евролиги

время публикации: 08:35 | последнее обновление: 08:35 блог версия для печати фото
ЦСКА обыграл басков: результаты первых четвертьфинальных матчей Евролиги

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Евролиги УЛЕБ. ЦСКА победил "Басконию" 98:90. "Фенербахче" одержал волевую победу над "Панатинаикосом" 71:58.

ЦСКА (Москва, Россия) - Баскония (Витория, Испания) 98:90 (счет в серии 1:0)

Самым результативным игроком матча стал Милош Теодосич, набравший 22 очка.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 58:71

После первой половины матча в счете вел "Пао" 42:28. Но вторую половину "зеленые провалили. Счет третьей четверти 8:20, четвертой - 8:23.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 13 апреля 2017 г.
Определились все участники плэй-офф НБА
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 апреля 2017 г.
Омри Каспи набрал 7 очков. "Волки" уступили "Оклахома-Сити Тендер"
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 апреля 2017 г.
Рассел Уэстбрук вошел в историю
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 апреля 2017 г.
Евролига: команда Дэвида Блатта сыграет с "Реалом"
// NEWSru.co.il // Спорт // 8 апреля 2017 г.
Победителем регулярного чемпионата стал "Реал". Команда Дэвида Блатта вышла в плэй-офф
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 апреля 2017 г.
Дэймон Симпсон покидает тель-авивский "Маккаби"
// NEWSru.co.il // Спорт // 7 апреля 2017 г.
Капитан "Барселоны" установил рекорд Евролиги







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017