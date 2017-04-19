ЦСКА обыграл басков: результаты первых четвертьфинальных матчей Евролиги

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Евролиги УЛЕБ. ЦСКА победил "Басконию" 98:90. "Фенербахче" одержал волевую победу над "Панатинаикосом" 71:58.
ЦСКА (Москва, Россия) - Баскония (Витория, Испания) 98:90 (счет в серии 1:0)
Самым результативным игроком матча стал Милош Теодосич, набравший 22 очка.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 58:71
После первой половины матча в счете вел "Пао" 42:28. Но вторую половину "зеленые провалили. Счет третьей четверти 8:20, четвертой - 8:23.