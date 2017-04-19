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Спорт

"Сказка "Лестера"" закончилась ничьей с "индейцами"

время публикации: 07:45 | последнее обновление: 07:57 блог версия для печати фото
Варди отбросил мяч назад. Окадзаки в борьбе с защитником пробил выше ворот

Мадридский "Атлетико" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв в ответном матче вничью с "Лестером" 1:1. В Мадриде победили "индейцы" 1:0.

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Беналуан (Чилвелл, 46), Морган (Амарти, 84), Фукс, Махрез, Ндиди, Дринкуотер, Окадзаки (Ульоа, 46), Олбрайтон, Варди

"Атлетико": Облак, Хуанфран (Эрнандез, 55), Годин, Савич, Филипе Луис (Корреа, 74), Сауль, Хименес, Габи, Коке, Гризманн, Феррейра-Карраско (Фернандо Торрес, 69)

Сказка "Лестера" закончилась. Если в Премьер-лиге она закончилась давно - повторить успех у команды Раньери (а теперь Шекспира) не было ни малейшего шанса. То в Лиге чемпионов "лисы" выступили удачно и до последнего претендовали на выход в полуфинал.

Хозяева хорошо сыграли во втором тайме, заставив понервничать именитых гостей. Но класс "Атлетико" заметно выше и это стало определяющим.

Первый опасный момент был создан на 21-й минуте. Махрез сделал пас в штрафную. Варди отбросил мяч назад. Окадзаки в борьбе с защитником пробил выше ворот.

На 26-й минуте Фелипе Луис навесил. Сауль головой отправил мяч в дальний угол 0:1.

На 50-й минуте Гризманн совершил проход и прострелил. Феррейра-Карраско попытался отправить мяч в пустые ворота, но его опередил защитник и мяч вынес.

В ответной атаке "лисы" могли сравнять счет, но Чилвелл послал мяч над перекладиной. На 61-й минуте Чилвелл бьет примерно с той же позиции. Савич бросается под удар. Мяч отскакивает к Варди, который пробил под перекладину 1:1.

С 65-й по 76-ю минуты "лисы" упустили четыре голевых момента.

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