Болельщики датского клуба забросали футболистов дохлыми крысами

В матче третьего тура чемпионского раунда датской Суперлиги, в котором "Копенгаген" в гостях обыграл "Брондбю" 1:0, произошел скандальный инцидент.

Болельщики хозяев бросили несколько мертвых крыс в игроков "Копенгагена", сообщает TVN24.

На 60-й минуте гости получили право подать угловой. К мячу подошел Людвиг Аугустинссон. Болельщики метнули в него четыре дохлые крысы.

Игрок сборной Швеции был шокирован. Позже он заявил, что ранее с ним не приключалось ничего подобного.

Победный гол на 65-й минуте забил Бенджамин Вербич.

Видео скандального происшествия можно посмотреть на видеохостинге YouTube.