Сотый гол Криштиану Роналду. "Слепой арбитр" помогает "Реалу" выйти в полуфинал

"Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, победив в дополнительное время "Баварию" 4:2. После 90 минут в счете вели гости 2:1.

Криштиану Роналду забил три мяча. Третий гол стал сотым голом португальца в Лиге чемпионов. Криштиану Роналду установил рекорд - он забил 211 мячей на "Сантьяго Бернабеу" и обошел легендарного Альфредо ди Стефано.

К сожалению, арбитр сделал все, чтобы не дать главной звезде "Реала" стать главной звездой матча. Кошшои по непонятной причине удалил Видаля (подкат был чистым) и засчитал два мяча, забитых из положения "вне игры" (второй и третий голы Роналду - 2:2 и 3:2 соответственно). И если о третьем голе можно спорить, то второй - несомненный метровый офсайд.

"Реал": Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Ковачич, 114), Иско (Васкес, 71), Бензема (Асенсио, 64), Криштиану Роналду

"Бавария": Нойер, Лам, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Роббен, Хаби Алонсо (Мюллер, 75), Тиагу Алькантара, Видаль, Рибери (Дуглас Коста, 71), Левандовски (Киммих, 88)

В первом тайме шла обоюдоострая игра, в которой оба соперника могли забить. После перерыва "Бавария" резко прибавила и сумела перевести матч в овертайм. Затем состоялось шоу "слепого арбитра" (началось с удаления Видаля на 84-й минуте) и "Бавария" была обречена.

Первый опасный момент был создан на 9-й минуте. Алаба протолкнул мяч Рибери. Тот прострелил. Алькантара пробил - Марселу бросился под удар. Роббену никто не мешал, но голландец пробил мимо ворот.

На 28-й минуте Нойер ошибся. Серхио Рамос бьет в угол. Боатенг выбил мяч с линии ворот.

На 53-й минуте Левандовски реализовал пенальти 0:1.

На 76-й минуте Каземиру навесил. Криштиану Роналду головой послал мяч в сетку 1:1.

Через две минуты Начо и Серхио Рамос помешали Мюллеру сделать передачу на Левандовски. Серхио сам отправил мяч в угол своих ворот 1:2.

На 84-й минуте Артуро Видаль выполнил чистый подкат в центре поля и получил вторую желтую карточку. Ранее чилиец "наиграл" на удаление - его можно было удалить за фол в начале второго тайма, но за что его удалили в этом эпизоде остается загадкой.

На 105-й минуте Роналду принял мяч в штрафной (метровый офсайд венгерские судьи не заметили) и сравнял счет 2:2. На 110-й минуте Марселу делает пас. Роналду отправляет мяч в пустые ворота. Здесь мнения комментаторов разделились. Некоторые считали, что было "вне игры", некоторые - что гол был "чистым".

Три гола за 10 минут - задача непосильная в таком матче, и "Бавария" уже не особо сопротивлялась. На 112-й минуте отличился Асенсио 4:2.