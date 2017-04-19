"Атака легкой кавалерии" в исполнении вратаря привел к голу на 90-й минуте

Последний матч регулярного сезона австралийской А-лиги запомнился не только 9 забитыми мячами, но и непонятной лихой выходкой вратаря хозяев на 90-й минуте.

"Перт Глори" обыграл "Мельбурн Сити" 5:4.

На 90-й минуте при счете 5:3 вратарь хозяев Лайам Редди перехватил мяч за пределами штрафной, но не стал делать передачу или выносить подальше, а пошел к центру поля. Он проскочил одного игрока соперников, но двое других мяч у него отобрали. Ник Фитцджеральд ударом издали поразил пустые ворота.

Видео "атаки легкой кавалерии" в исполнении австралийца и последующий гол можно посмотреть на YouTube.