19 апреля 2017 г.
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Спорт

"Атака легкой кавалерии" в исполнении вратаря привел к голу на 90-й минуте

время публикации: 14:36 | последнее обновление: 14:56 блог версия для печати фото
"Атака легкой кавалерии" в исполнении вратаря привел к голу на 90-й минуте

Последний матч регулярного сезона австралийской А-лиги запомнился не только 9 забитыми мячами, но и непонятной лихой выходкой вратаря хозяев на 90-й минуте.

"Перт Глори" обыграл "Мельбурн Сити" 5:4.

На 90-й минуте при счете 5:3 вратарь хозяев Лайам Редди перехватил мяч за пределами штрафной, но не стал делать передачу или выносить подальше, а пошел к центру поля. Он проскочил одного игрока соперников, но двое других мяч у него отобрали. Ник Фитцджеральд ударом издали поразил пустые ворота.

Видео "атаки легкой кавалерии" в исполнении австралийца и последующий гол можно посмотреть на YouTube.

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