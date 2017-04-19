Серена Уильямс объявила о беременности

Сильнейшая теннисистка современности Серена Уильямс объявила, что она находится на 20-й неделе беременности, сообщает британское издание Daily Mail.

Издание отмечает, что в январе, когда 35-летняя теннисистка в седьмой раз стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, она уже была беременна.

В декабре прошлого года Серена объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном.

В 2002-2017 годах младшая из сестер Уильямс семь раз становилась первой ракеткой мира. Она 23 раза побеждала в финалах одиночного разряда турниров "Большого шлема", 14 - парного, 2 - смешанного.