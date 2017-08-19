19 августа 2017 г.
последняя новость: 09:59
Лариса Гузеева об уходе с Первого
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:49 Бундеслига стартовала под проливным дождем. Пенальти после видеоповтора. "Бавария" победила "Байер"
08:51 Экс-чемпион UFC попался на допинге
08:35 "Обозреватель": два хоккеиста сборной Украины "сдали" матч против сборной Южной Кореи
08:18 Гарри Каспаров одержал три победы и проиграл Карякину
08:00 Юниорский чемпионат Европы: израильтяне проиграли словенцам
18:01 Баскетбол. Сборная Израиля обыграла словенцев
16:25 Тель-авивский "Маккаби" усилился еврейским нападающим из Англии
10:17 Турнир в Сент-Луисе: в блице Каспаров выиграл одну партию из 9, в трех проиграл
10:03 Умер известный вратарь, финалист Кубка СССР
09:43 Хачериди удален. Киевляне сыграли вничью в Португалии
Спорт

Бундеслига стартовала под проливным дождем. Пенальти после видеоповтора. "Бавария" победила "Байер"

время публикации: 09:49 | последнее обновление: 09:49 блог версия для печати фото
Мюллер против Лено

В первом матче чемпионата Германии "Бавария" победила "Байер" 3:1. Матч прерывался из-за ливня. "Водяное перемирие" продлилось около 10 минут.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс (Рафинья, 62), Алаба, Видаль, Толиссо, Руди, Мюллер (Роббен, 61), Левандовски, Рибери (Коман, 77)

"Байер": Лено, Венделл, Та, Хенрикс, Бендер (Драгович, 46), Кор, Арангис (Кампль, 61), Беллараби, Мехмеди, Фолланд, Бэйли (Брандт, 46)

"Бавария" буквально смяла соперника с первых минут матча и уже на 20-й минуте вела в счете 2:0. "Аптекари" оборонялись всей командой.

Первый гол нового сезона Бундеслиги был забит на 9-й минуте. Баварцы подали штрафной. 21-летний Никлас Зюле, приобретенный недавно у "Хоффенхайма" за 20 миллионов евро, открыл счет 1:0.

На 19-й минуте хозяева подали угловой. Лено мяч выбил. Видаль принял мяч грудью и сделал заброс во вратарскую. Корентин Толиссо (этим летом приобретен у "Лиона" за 41.5 млн. евро) головой сбросил мяч в сетку 2:0.

На 53-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Впервые в истории Бундеслиги арбитр назначил 11-метровый после совещания с видеоассистентом (в этот момент Видаль подслушивал беседу судьи, делая вид, что просто прогуливается вокруг). Левандовски пробил точно 3:0.

На 65-й минуте бывший киевский динамовец Адмир Мехмеди нанес великолепный удар в дальний угол 3:1.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Тель-авивский "Маккаби" усилился еврейским нападающим из Англии
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Умер известный вратарь, финалист Кубка СССР
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Хачериди удален. Киевляне сыграли вничью в Португалии
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Израильский форвард огорчил "Карпатского Марадону"
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Лига Европы: "Милан"расправился с македонцами
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Лига Европы: "Маккаби" победил в Австрии
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 августа 2017 г.
Удаление бывшего игрока "Маккаби". Автогол. Самая громкая сенсация матчей Лиги Европы







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 19 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017