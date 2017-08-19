Бундеслига стартовала под проливным дождем. Пенальти после видеоповтора. "Бавария" победила "Байер"

В первом матче чемпионата Германии "Бавария" победила "Байер" 3:1. Матч прерывался из-за ливня. "Водяное перемирие" продлилось около 10 минут.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс (Рафинья, 62), Алаба, Видаль, Толиссо, Руди, Мюллер (Роббен, 61), Левандовски, Рибери (Коман, 77)

"Байер": Лено, Венделл, Та, Хенрикс, Бендер (Драгович, 46), Кор, Арангис (Кампль, 61), Беллараби, Мехмеди, Фолланд, Бэйли (Брандт, 46)

"Бавария" буквально смяла соперника с первых минут матча и уже на 20-й минуте вела в счете 2:0. "Аптекари" оборонялись всей командой.

Первый гол нового сезона Бундеслиги был забит на 9-й минуте. Баварцы подали штрафной. 21-летний Никлас Зюле, приобретенный недавно у "Хоффенхайма" за 20 миллионов евро, открыл счет 1:0.

На 19-й минуте хозяева подали угловой. Лено мяч выбил. Видаль принял мяч грудью и сделал заброс во вратарскую. Корентин Толиссо (этим летом приобретен у "Лиона" за 41.5 млн. евро) головой сбросил мяч в сетку 2:0.

На 53-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Впервые в истории Бундеслиги арбитр назначил 11-метровый после совещания с видеоассистентом (в этот момент Видаль подслушивал беседу судьи, делая вид, что просто прогуливается вокруг). Левандовски пробил точно 3:0.

На 65-й минуте бывший киевский динамовец Адмир Мехмеди нанес великолепный удар в дальний угол 3:1.