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Спорт

Томер Хемед вышел на замену. Дубль Эрнандеса не спас "Вест Хэм" от поражения

время публикации: 19:38 | последнее обновление: 19:38 блог версия для печати фото
Томер Хемед вышел на замену. Дубль Эрнандеса не спас "Вест Хэм" от поражения

Состоялись матчи второго тура чемпионата Англии. "Лестер" победил "Брайтон энд Хоу" 2:0. "Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас" 1:0.

Борнмут - Уотфорд 0:2

Бернли - Вест Бромвич 0:1

На 71-й минуте Хэл Робсон-Кану забил гол. А через 12 минут был удален.

Лестер - Брайтон энд Хоу 2:0

Израильский нападающий гостей Томер Хемед вышел на замену на 66-й минуте при счете 0:2.

На первой минуте счет открыл Синджи Оказаки. На 54-й минуте преимущество экс-чемпиона удвоил Гарри Магуайр, недавно перешедший из "Халл-Сити".

Ливерпуль - Кристал Пэлас (Лондон) 1:0

Победный гол на 73-й минуте забил Садио Мане.

Саутгемптон - Вест Хэм (Лондон) 3:2

На 11-й минуте Габбьядини открыл счет 1:0.

На 33-й минуте "молотобойцы" остались в меньшинстве - удален Арнаутович.

На 38-й минуте пенальти реализовал Душан Тадич 2:0.

На 45-й и 74-й минутах голы забил Хавьер Эрнандес, бывший лидер атак "Манчестер Юнайтед".

Победный гол был забит га третьей минуте компенсированного времени. 11-метровый точно пробил Чарли Остин.

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