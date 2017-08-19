Фантастический удар Бартры: обзор матчей

Состоялись матчи первого тура чемпионата Германии. "Герта" справилась со "Штутгартом" 2:0. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург" 3:0.
Хоффенхайм - Вердер (Бремен) 1:0
Единственный гол забил на 84-й минуте вышедший на замену Андрей Крамарич 1:0.
Герта (Берлин) - Штутгарт 2:0
Оба мяча во втором тайме забил Мэтью Лекки, недавно перешедший из "Ингольштадта".
Гамбург - Аугсбург 1:0
Победный гол на 8-й минуте забил Николай Мюллер.
Майнц - Ганновер 0:1
Единственный гол на 73-й минуте забил Мартин Харник.
Вольфсбург - Боруссия (Дортмунд) 0:3
На 22-й минуте Обамеянг откинул мяч Гетце. Тот сделал передачу. Кристиан Пулишич ворвался в штрафную и пробил "из-под защитника" - точно в угол 0:1. Через 5 минут Бартра от боковой линии штрафной площади послал мяч в дальнюю "девятку" 0:2.
На 60-й минуте Пулишич прострелил. Обамеянг отправил мяч в пустые ворота 0:3.