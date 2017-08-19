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Спорт

"Спартак" и "Локомотив" забили семь мячей. Чемпион вновь проиграл в дерби

время публикации: 20:04 | последнее обновление: 20:04 блог версия для печати фото
"Спартак" и "Локомотив" забили семь мячей. Чемпион вновь проиграл в дерби

В матче седьмого тура чемпионата России "Локомотив" в гостях обыграл "Спартак" 4:3. После первого тайма "красно-белые" вели в счете 2:0.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Таски, Комбаров, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернанду, 72), Ананидзе (Мельгарехо, 46), Промес, Луиз Адриану

"Локомотив": Гильерме, Баринов (Коломейцев, 78), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, Игорь Денисов, Тарасов (Виталий Денисов, 46), Фернандеш, Алексей Миранчук, Рыбус (Антон Миранчук, 46), Фарфан

На 30-й минуте Промес прорвался в штрафную и прострелил. Глушаков точно пробил низом 1:0. На 43-й минуте Промес делает пас вразрез. Луиз Адриану выскочил один на один и пробил мимо Гильерме 2:0.

На 45-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Самедов получил за симуляцию вторую желтую карточку.

На 48-й минуте гости подали угловой. 20-летний Дмитрий Баринов сократил отставание 2:1. На 68-й минуте следует прострел. На дальней штанге защитники забыли Алексея Миранчука. Он сравнял счет 2:2.

На 83-й минуте Алексей Миранчук делает пас за спины защитникам. Фарфан прострелил. Александр Коломейцев пробил точно в угол 2:3. На первой минуте компенсированного времени Мануэл Фернандеш нанес потрясающий удар метров с 30 2:4.

Через минуту Промес ворвался в штрафную, обыграл трех защитников и забил 3:4.

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