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Спорт

Три мяча за четыре минуты: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Суонси"

время публикации: 16:55 | последнее обновление: 17:04 блог версия для печати фото
Три мяча за четыре минуты: "Манчестер Юнайтед" разгромил "Суонси"

В матче второго тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" в гостях разгромил "Суонси" 4:0.

"Суонси": Фабиански, Фернандес, Моусон, Бартли (Раутледж, 67), Нотон, Кэрролл, Фер, Меса (Нарсинг, 67), Ольссон, Айю, Абрахам (Макберни, 83)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Джонс, Байи, Блинд, Матич, Погба, Мата (Феллаини, 74), Мхитарян (Эррера, 85), Рашфорд (Мартиаль, 74), Лукаку

Гости владели большим преимуществом (счет по ударам 16:7, в створ ворот 8:1), но дожать "лебедей" сумели только в последние 10 минут встречи, когда подопечные Клемента бросились вперед, пытаясь отыграться.

Хотя первый опасный момент создали хозяева. На 3-й минуте ошибся Байи, потерявший мяч на своей половине поля. Джордан Айю прошел по флангу и очень опасно прострелил. Мяч попал в перекладину.

На 10-й минуте Мата подал штрафной с фланга. Матич бьет головой - мяч попал в перекладину.

На 23-й минуте Ольссон у боковой линии штрафной площади нанес красивый удар через себя. Де Хеа мяч поймал.

На 36-й минуте Рэшфорд вышел один на один, но просто отдал мяч голкиперу. На 43-й минуте Фабиански грубо ошибся, далеко выйдя из ворот. Он проиграл борьбу Погба. Мата бил по пустым воротам, но в створ не попал. На 45-й минуте гости подали угловой. Погба бьет головой. Мяч попадает в перекладину. Байи добил мяч в сетку 0:1.

На 80-й минуте Лукаку оказался один перед воротами и точно пробил 0:2. Через две минуты Поба с линии вратарской перебросил мяч через вратаря 0:3. Еще через 3 минуты Марсьяль ворвался в штрафную и послал мяч в нижний угол 0:4

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