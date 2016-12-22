Теннисистка Вероника Цвик: "Я не готова, чтобы мне делали скидки"

В понедельник, 19 декабря, в Израиле начинается турнир по теннису в инвалидных креслах. Одна из участниц турнира, 30-летняя израильтянка Вероника Цвик, минувшей осенью заняла первое место на международном турнире по теннису для инвалидов в Великобритании, хотя возобновила занятия спортом всего несколькими месяцами ранее.

Когда Веронике было три года, она с мамой репатриировалась из Украины в Израиль. Девушка рассказала редакции NEWSru.co.il, что занималась различными видами спорта столько, сколько себя помнит, – конным спортом, бегом, боксом. В 16 лет Вероника заняла 1-е место на Чемпионате Израиле по боксу в весе до 48 килограммов.

В 2006 году, во время службы в ВВС ЦАХАЛа, Вероника получила травму, в результате которой теперь передвигается с помощью костылей. После четырех операций и длительной реабилитации Вероника в 2010 году начала заниматься теннисом при "Бейт а-Лохем" в Тель-Авиве.

В июле 2014 года, когда спортсменка занимала 50-е место в мире в своей категории, она решила бросить теннис.

"Мне казалось, что вокруг слишком много препятствий. Я говорила, что хочу разобраться в себе и понять, какой на самом деле должна быть моя жизнь. А спустя два года, снова взяв в руки ракетку, поняла, что теннис – это любовь. И что дело было не во внешних препятствиях, а в том, что я в себя не верила. Но зато в меня всегда верил мой тренер", – рассказывает Вероника.

Тренирует спортсменку Нимрод Бихлер. 42-летний тренер с большим стажем три раза помог израильской сборной по теннису на инвалидных креслах стать чемпионами мира. На сегодняшний день Нимрод тренирует Итая Эерлиба, который занимает 5-е место в мире среди теннисистов-инвалидов, и Веронику Цвик.

Чтобы попасть на паралимпийские игры в Токио в 2020-м году, Вероника должна войти в ТОП-25 лучших теннисисток-инвалидов в мире. По словам тренера, темп, который взяла девушка, вернувшись в теннис, указывает на то, что у нее есть все шансы войти в паралимпийскую сборную страны.

Общеизвестно, что финансирование израильского спорта, в частности спорта инвалидов, оставляет желать лучшего. Нимрод Бихлер объяснил корреспонденту NEWSru.co.il, что израильская Федерация спорта инвалидов финансирует сборы и соревнования только тех спортсменов, которые прошли квалификацию на Паралимпийские игры. Деятельность остальных спортсменов финансируется их спортивными клубами и иногда частными спонсорами. Вероника Цвик тренируется под эгидой Объединения инвалидов ЦАХАЛа. По словам Нимрода, эта организация, как и другие клубы, делают все, чтобы спортсмены могли добиваться успехов, но те, у кого нет частных спонсоров, могут заниматься спортом только параллельно со своей основной деятельностью.

"Трудно требовать от спортсмена, чтобы после девятичасового рабочего дня он обладал достаточной энергией для тренировок. Но такова реальность, и в Израиле она еще не самая печальная. Конечно, есть страны, где инвалидный спорт финансируется крайне щедро – такие, как Великобритания или Нидерланды. Но, к примеру, в странах Прибалтики финансирование сведено к минимуму и даже тренеры работают исключительно на волонтерской основе", – объясняет Бихлер.

Поездку в октябре на турнир, с которого Вероника привезла "золото", спортсменка оплатила сама.

"В полуфинале я была так обессилена, что просто плакала. Но тренер смотрел на меня так, как будто говорил мне, что верит в меня. А за эти годы Нимрод стал моим лучшим другом, и мне тоже пришлось в себя поверить", – говорит Вероника.

Тренируется теннисистка по 5-6 раз в неделю, после рабочего дня и по выходным. А по пятницам Вероника учится в Институте Вингейта на тренера по физической подготовке и здоровому образу жизни, чтобы потом работать с детьми-инвалидами. "Наверное, есть разные способы во всех смыслах встать на ноги, но один способ я проверила на себе – мне помог спорт", – говорит теннисистка.

"Конечно, у меня есть большая цель – поехать на Паралимпиаду в Токио. Но еще у меня каждый день есть маленькие цели – встать, удержаться на ногах и самостоятельно пойти на работу. Больше всего на свете я не готова, чтобы мне делали скидки", – говорит Вероника.

Материал подготовила Алла Гаврилова. Фото: Мария Кашевник





