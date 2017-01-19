Гол-шедевр форварда "Браги". Сборная Камеруна с трудом победила"гиен"

В матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Камеруна с трудом одолела дебютанта турнира команду Гвинеи-Бисау 2:1.

Камерун: Ондоа, Тейку, Ойонго, Фай, Нгадо, Сиани, Манджек (Нкулу, 63), Абубакар (Тамбе, 63), Муканджо, Нжи (Токо Экамби, 46), Бассогог

Гвинея-Биссау: Мендеш, Суариш, Дабо, Рудинилсон, Мамаду, Силва (Сами, 66), Зезинью, Франсишку Жуниор, Наниссиу, Пикети (Идрисса Камара, 51), Менди (Абель Исса Камара, 81)

На 13-й минуте номинальные гости забили великолепный гол. Пикети (Брага) получил мяч неподалеку от своей штрафной, совершил сольный проход, обыграв всю оборону камерунцев, ворвался в штрафную, проскочил мимо двух защитников и пробил под перекладину 0:1.

"Неукротимые львы" много атаковали, но зачастую делали это примитивно, использую навесы в расчете на мощь форвардов.

На 61-й минуте Себастьян Сиани (Остенде) нанес мощный удар издали 1:1. На 78-й минуте Бассогог довольно долго маневрировал в чужой штрафной, собирая вокруг себя защитников, а затем сделал пас назад. Майкл Нгадо (Славия, Праго) пробил в ближний угол 2:1.