19 января 2017 г.
последняя новость: 07:32
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:32 Проигрывая 0:3 и 1:4, "Детройт" одолел "Бостон"
06:56 Гол-шедевр форварда "Браги". Сборная Камеруна с трудом победила"гиен"
06:23 Сенсация Кубка Короля: "Реал" на своем поле проиграл "Сельте"
06:04 Кубок Европы: французы разгромили израильтян
21:29 Лига чемпионов: чемпион Израиля победил французов
21:14 Еврокубок: "Зенит" разгромил столичный "Апоэль"
20:23 КАН: сборная Габона не сумела победить и во втором матче
19:50 Во время тренировки экс-велогонщик "Катюши" вылетел с дороги и упал с большой высоты
15:07 Московский суд отклонил иск российской легкоатлетки к каналу ARD, снявшему фильм о допинге в России
14:48 Аршавин в великолепной компании: Тор-10 лучших футболистов мира, никогда не игравших на чемпионатах мира
Спорт

Гол-шедевр форварда "Браги". Сборная Камеруна с трудом победила"гиен"

время публикации: 06:56 | последнее обновление: 06:56 блог версия для печати фото
Гол-шедевр форварда "Браги". Сборная Камеруна с трудом победила"гиен"

В матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Камеруна с трудом одолела дебютанта турнира команду Гвинеи-Бисау 2:1.

Камерун: Ондоа, Тейку, Ойонго, Фай, Нгадо, Сиани, Манджек (Нкулу, 63), Абубакар (Тамбе, 63), Муканджо, Нжи (Токо Экамби, 46), Бассогог

Гвинея-Биссау: Мендеш, Суариш, Дабо, Рудинилсон, Мамаду, Силва (Сами, 66), Зезинью, Франсишку Жуниор, Наниссиу, Пикети (Идрисса Камара, 51), Менди (Абель Исса Камара, 81)

На 13-й минуте номинальные гости забили великолепный гол. Пикети (Брага) получил мяч неподалеку от своей штрафной, совершил сольный проход, обыграв всю оборону камерунцев, ворвался в штрафную, проскочил мимо двух защитников и пробил под перекладину 0:1.

"Неукротимые львы" много атаковали, но зачастую делали это примитивно, использую навесы в расчете на мощь форвардов.

На 61-й минуте Себастьян Сиани (Остенде) нанес мощный удар издали 1:1. На 78-й минуте Бассогог довольно долго маневрировал в чужой штрафной, собирая вокруг себя защитников, а затем сделал пас назад. Майкл Нгадо (Славия, Праго) пробил в ближний угол 2:1.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2017 г.
Сенсация Кубка Короля: "Реал" на своем поле проиграл "Сельте"
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 января 2017 г.
КАН: сборная Габона не сумела победить и во втором матче
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 января 2017 г.
Аршавин в великолепной компании: Тор-10 лучших футболистов мира, никогда не игравших на чемпионатах мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 января 2017 г.
Эль-Хадари установил рекорд КАН. Египтяне сыграли вничью со сборной Мали
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 января 2017 г.
КАН: в первом матче команда Авраама Гранта победила
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 января 2017 г.
Нападающий "Астаны" забил. "Леопарды" победили марокканцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2017 г.
КАН: действующий чемпион не смог обыграть сборную Того







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 19 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017