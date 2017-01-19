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Спорт

Макарова, Веснина и Возняцки вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

время публикации: 09:18 | последнее обновление: 09:18 блог версия для печати фото
Макарова, Веснина и Возняцки вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии чешка Каролина Плишкова разгромила россиянку Анну Блинкову 6:0, 6:2.

Екатерина Макарова выиграла первый сет у итальянки Сары Эррани 6:2. Во втором сете при счете 3:2 в пользу россиянки итальянка отказалась от продолжения борьбы. Юлия Путинцева (Казахстан) проиграла Юлии Остапенко (Латвия) 3:6, 1:6.

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Воняцки разгромила хорватку Донну Векич 6:1, 6:3.Россиянка Елена Веснина победила Мэнди Минеллу (Люксембург) 6:3, 6:3.

Наоми Осака (Япония) - Йоанна Конта (Великобритания) 4:6, 2:6

Доминика Цыбулкова (Словакия) - Си Сувей (Тайвань) 6:4, 7:6

Дженнифер Брэйди (США) - Хизер Уотсон (Великобритания) 2:6, 7:6, 10:8

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