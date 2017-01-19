19 января 2017 г.
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Спорт

Сенсация открытого чемпионата Австралии: Новак Джокович проиграл Денису Истомину

время публикации: 10:44 | последнее обновление: 10:49 блог версия для печати фото
Сенсация открытого чемпионата Австралии: Новак Джокович проиграл Денису Истомину

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович сенсационно проиграл теннисисту из Узбекистана Денису Истомину (117-я ракетка мира) 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6.

Матч продолжался 4 часа 48 минут.

Последний раз Новак Джокович выбыл во втором круге турнира "Большого шлема" в 2008 году (Уимблдон). Раньше в матчах таких турниров он никогда не проигрывал теннисисту, не входящему в Тор-100.

Украинец Александр Долгополов проиграл французу Гаэлю Монфису 3:6, 4:6, 6:1, 0:6. Хорват Иво Карлович одолел австралийца Эндрю Уиттингтона 6:4, 6:4, 6:4. Александр Зверев (Германия) победил американца Фрэнсиса Тьяфу 6:2, 6:3, 6:4.

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