Сенсация открытого чемпионата Австралии: Новак Джокович проиграл Денису Истомину

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович сенсационно проиграл теннисисту из Узбекистана Денису Истомину (117-я ракетка мира) 6:7, 7:5, 6:2, 6:7, 4:6.

Матч продолжался 4 часа 48 минут.

Последний раз Новак Джокович выбыл во втором круге турнира "Большого шлема" в 2008 году (Уимблдон). Раньше в матчах таких турниров он никогда не проигрывал теннисисту, не входящему в Тор-100.

Украинец Александр Долгополов проиграл французу Гаэлю Монфису 3:6, 4:6, 6:1, 0:6. Хорват Иво Карлович одолел австралийца Эндрю Уиттингтона 6:4, 6:4, 6:4. Александр Зверев (Германия) победил американца Фрэнсиса Тьяфу 6:2, 6:3, 6:4.