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Спорт

Проигрывая 0:3 и 1:4, "Детройт" одолел "Бостон"

время публикации: 07:32 | последнее обновление: 07:32 блог версия для печати фото
Проигрывая 0:3 и 1:4, "Детройт" одолел "Бостон"

"Детройт Ред Уингз", проигрывая в первом периоде 0:3 и 1:4, победил в серии буллитов "Бостон Брюинз" 6:5.

Начало матча было ошеломляющим для хозяев. На 44-й секунде счет был открыт, а на 9-й минуте "мишки" вели в счете 3:0. Отразив 5 бросков из 8, Джаред Коро отправился отдыхать. Место в воротах "крыльев" занял Петр Мразек.

Дилан Ларкин, признанный первой звездой матча, сократил отставание 1:3. На 20-й минуте Патрис Берджерон реализовал численное преимущество 1:4.

На 35-й минуте счет стал равным 4:4. Через 21 секунду Адам Маккуэйд вновь выводит "Бостон" вперед 5:4. На 57-й минуте гутав Нюквист сравнял счет 5:5.

Победный буллит реализовал Франс Нильсен.

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