Иранская культуристка арестована за "неприличные фото"

Иранская культуристка была арестована за публикацию селфи в социальных сетях. На фото спортсменка демонстрирует мускулы.

Власти Ирана арестовали спортсменку за публикацию "обнаженных" фото, не соответствующих нормам ислама, сообщает Daily Mail.

Она остается в заключении, так как не смогла выплатить залог в размере два миллиона риалов (около 50 фунтов стерлингов).

Издание сообщает, что предположительно арестована Ширин Нобахари, одна из двух иранок, принимавших участие в международных соревнованиях по бодибилдингу.