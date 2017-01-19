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Спорт

Иранская культуристка арестована за "неприличные фото"

время публикации: 10:15 | последнее обновление: 10:15 блог версия для печати фото
Иранская культуристка арестована за "неприличные фото"

Иранская культуристка была арестована за публикацию селфи в социальных сетях. На фото спортсменка демонстрирует мускулы.

Власти Ирана арестовали спортсменку за публикацию "обнаженных" фото, не соответствующих нормам ислама, сообщает Daily Mail.

Она остается в заключении, так как не смогла выплатить залог в размере два миллиона риалов (около 50 фунтов стерлингов).

Издание сообщает, что предположительно арестована Ширин Нобахари, одна из двух иранок, принимавших участие в международных соревнованиях по бодибилдингу.

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