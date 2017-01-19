19 января 2017 г.
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Спорт

Открытый чемпионат Австралии: Йони Эрлих и Скотт Липски проиграли россиянам

время публикации: 08:23 | последнее обновление: 08:23 блог версия для печати фото
Открытый чемпионат Австралии: Йони Эрлих и Скотт Липски проиграли россиянам

В матче первого круга парного разряда Открытого чемпионата Австралии Йони Эрлих (Израиль) и Скотт Липски (США) проиграли россиянам Карену Хачанову и Андрею Кузнецову 4:6, 4:6.

Дональд Янг (США) - Филипп Кольшрайбер (Германия) 5:7, 3:6, 0:6

Карлос Берлок (Аргентина) - Ришар Гаске (Франция) 1:6, 1:6, 1:6

Жиль Симон (Франция) - Рожериу Дутра да Сильва (Бразилия) 6:4, 6:1, 6:1

Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Йосихито Насиока (Япония) 6:2, 6:3, 6:3

Григор Димитров (Болгария) - Чон Хен (Южная Корея) 1:6, 6:4, 6:4, 6:4

Эрнесто Эскобедо (США) - Давид Феррер (Испания) 6:2, 4:6, 4:6, 2:6

Жиль Мюллер (Люксембург) - Милош Раонич (Канада) 3:6, 4:6, 6:7

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