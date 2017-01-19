КАН. В арабском дерби тунисцы обыграли сборную Алжира

В матче второго тура группового турнира Кубка африканских наций сборная Туниса победила алжирцев 2:1.

У "орлов Карфагена" 3 очка (в первом матче они проиграли Сенегалу 0:2), у "лис пустыни" - 1 (в первом матче ничья с Зимбабве 2:2).

Алжир: Ассела, Мефта, Гулям, Манди, Бенсебаини, Брахими (Ханни, 75), Гедиура (Абед, 90), Бенталеб, Геззаль (Бунеджа, 69), Махрез, Слимани

Тунис: Матлути (Жериди, 88), Абденнур, Бен Юссеф, Маалул, Наггуез, Хазри (Якуби, 73), Мсакни, Сасси, Слити, Бен Амор, Акаичи (Хенисси, 78)

В первом тайме соперники создали множество опасных моментов, но забить не сумели.

На 50-й минуте Юсеф Мсакни (Лехвия, Доха) ворвался в штрафную алжирцев и попытался прострелить. Мяч попал в ногу Айса Манди (Бетис, Севилья) и влетел в сетку. Автогол 0:1.

На 66-й минуте Наим Слити (Лилль) реализовал пенальти 0:2.

На первой минуте компенсированного времени Махрез забросил мяч в штрафную. Софьян Ханни (Андерлехт) пробил сходу 1:2.