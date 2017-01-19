19 января 2017 г.
последняя новость: 06:56
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:56 Гол-шедевр форварда "Браги". Сборная Камеруна с трудом победила"гиен"
06:23 Сенсация Кубка Короля: "Реал" на своем поле проиграл "Сельте"
06:04 Кубок Европы: французы разгромили израильтян
21:29 Лига чемпионов: чемпион Израиля победил французов
21:14 Еврокубок: "Зенит" разгромил столичный "Апоэль"
20:23 КАН: сборная Габона не сумела победить и во втором матче
19:50 Во время тренировки экс-велогонщик "Катюши" вылетел с дороги и упал с большой высоты
15:07 Московский суд отклонил иск российской легкоатлетки к каналу ARD, снявшему фильм о допинге в России
14:48 Аршавин в великолепной компании: Тор-10 лучших футболистов мира, никогда не игравших на чемпионатах мира
14:19 Руководство NFL опровергает, что Леди Гаге запретили вести разговоры о президенте во время выступления на Супербоуле
Спорт

Сенсация Кубка Короля: "Реал" на своем поле проиграл "Сельте"

время публикации: 06:23 | последнее обновление: 06:23 блог версия для печати фото
Сенсация Кубка Короля: "Реал" на своем поле проиграл "Сельте"

В первом матче четвертьфинала Кубка Короля "Реал" на своем поле проиграл "Сельте" 1:2. Ответный матч состоится 25 января в Виго.

"Реал": Касилья, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Данилу (Бензема, 80), Модрич, Кроос, Каземиру, Асенсио (Мората, 53), Криштиану Роналду, Васкес (Ковачич, 71)

"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс (Гвидетти, 89), Диас, Эрнандес, Радоя, Аспас (Гомес, 82), Бонгонда (Систо, 87)

Видимо, "Реал" рассчитывал победить на классе, не затрачивая много усилий. Чем и воспользовались гости. "Сельта" грамотно оборонялась и опасно контратаковала.

В первом тайме запомнился гол Роналду, не засчитанный из-за офсайда, и дальний удар Каземиру, после которого мяч прошел рядом со штангой.

На 64-й минуте Бонгонда промчался по флангу и прострелил. Марселу неудачно вынес мяч. Яго Аспас метров с 10 послал мяч в сетку 0:1.

На 69-й минуте после подачи углового Марселу сравнял счет. Удар метров с 12. Мяч после рикошета влетел в ворота 1:1.

В ответной атаке гости забили второй мяч. Аспас сделал отличную передачу. Хонни Кастро вышел один на один 1:2.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 января 2017 г.
КАН: сборная Габона не сумела победить и во втором матче
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 января 2017 г.
Аршавин в великолепной компании: Тор-10 лучших футболистов мира, никогда не игравших на чемпионатах мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 января 2017 г.
Эль-Хадари установил рекорд КАН. Египтяне сыграли вничью со сборной Мали
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 января 2017 г.
КАН: в первом матче команда Авраама Гранта победила
// NEWSru.co.il // Спорт // 17 января 2017 г.
Нападающий "Астаны" забил. "Леопарды" победили марокканцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 16 января 2017 г.
КАН: действующий чемпион не смог обыграть сборную Того
// NEWSru.co.il // Спорт // 15 января 2017 г.
Первая победа КАН: сборная Сенегала обыграла команду Туниса







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 19 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017