Сенсация Кубка Короля: "Реал" на своем поле проиграл "Сельте"

В первом матче четвертьфинала Кубка Короля "Реал" на своем поле проиграл "Сельте" 1:2. Ответный матч состоится 25 января в Виго.

"Реал": Касилья, Серхио Рамос, Марселу, Варан, Данилу (Бензема, 80), Модрич, Кроос, Каземиру, Асенсио (Мората, 53), Криштиану Роналду, Васкес (Ковачич, 71)

"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни, Васс (Гвидетти, 89), Диас, Эрнандес, Радоя, Аспас (Гомес, 82), Бонгонда (Систо, 87)

Видимо, "Реал" рассчитывал победить на классе, не затрачивая много усилий. Чем и воспользовались гости. "Сельта" грамотно оборонялась и опасно контратаковала.

В первом тайме запомнился гол Роналду, не засчитанный из-за офсайда, и дальний удар Каземиру, после которого мяч прошел рядом со штангой.

На 64-й минуте Бонгонда промчался по флангу и прострелил. Марселу неудачно вынес мяч. Яго Аспас метров с 10 послал мяч в сетку 0:1.

На 69-й минуте после подачи углового Марселу сравнял счет. Удар метров с 12. Мяч после рикошета влетел в ворота 1:1.

В ответной атаке гости забили второй мяч. Аспас сделал отличную передачу. Хонни Кастро вышел один на один 1:2.