Андрей Воронин стал тренером немецкого клуба

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин стал главным тренером немецкого любительского клуба "Бюдерих", сообщает football.ua.

Команда играет в региональной лиге земли Северный Рейн-Вестфалия (седьмой уровень в иерархии немецких лиг).

Детали контракта не разглашаются.

Большую часть карьеры украинский форвард провел в Германии, куда уехал в 16 лет. Также он играл в чемпионатах Англии и России.

Андрей Воронин выступал за клубы "Боруссия" (Менхенгладбах), "Майнц", "Кельн", "Фортуна" (Дюссельдорф), "Байер" (Леверкузен), "Герта" (Берлин), "Ливерпуль", "Динамо" (Москва).