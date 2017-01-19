19 января 2017 г.
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Спорт

Андрей Воронин стал тренером немецкого клуба

время публикации: 15:04 | последнее обновление: 15:04 блог версия для печати фото
Андрей Воронин стал тренером немецкого клуба

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин стал главным тренером немецкого любительского клуба "Бюдерих", сообщает football.ua.

Команда играет в региональной лиге земли Северный Рейн-Вестфалия (седьмой уровень в иерархии немецких лиг).

Детали контракта не разглашаются.

Большую часть карьеры украинский форвард провел в Германии, куда уехал в 16 лет. Также он играл в чемпионатах Англии и России.

Андрей Воронин выступал за клубы "Боруссия" (Менхенгладбах), "Майнц", "Кельн", "Фортуна" (Дюссельдорф), "Байер" (Леверкузен), "Герта" (Берлин), "Ливерпуль", "Динамо" (Москва).

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