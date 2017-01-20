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Спорт

Евролига. "Маккаби" на своей площадке проиграл сербам

время публикации: 19 января 2017 г., 23:06 | последнее обновление: 19 января 2017 г., 23:06 блог версия для печати фото
Евролига. "Маккаби" на своей площадке проиграл сербам

В матче 18-го тура группового турнира евролиги УЛЕБ тель-авивский "Маккаби" на своей площадке проиграл "Црвене Звезде" 67:71.

Первую четверть и первую половину выиграли хозяева 17:16 и 34:33. В третьей четвкерти "желтым" удалось увеличить преимущество 54:48.

В начале последней четверти сербы сравняли счет 54:54. Незадолго до конца матча минимальное преимущество было у "Маккаби" 67:65. Но гости провели серию 6:0 и выиграли поединок.

"Маккаби": Эндрю гаудлок (19 + 5 подборов), Колтон Айверсон (18 + 5 подборов), Сонни Уиммз (12), Виктор Радд (11)

"Црвена Звезда": Стефан Йович (14 + 7 передач), Деон Томпсон (10)

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