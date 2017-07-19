Международный кубок чемпионов: в Шанхае "Арсенал" в серии пенальти победил "Баварию"

В Шанхае состоялся матч Международного кубка чемпионов. "Арсенал" в серии послематчевых пенальти победил "Баварию" 3:2.

Основное время матча завершилось вничью 1:1.

На 9-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти 1:0.

На 12-й минуте Езил выскочил один на один и пробил слету. Том Штарке мяч поймал. На 32-й минуте Ляказетт выскочил один на один. Штарке парировал мяч на угловой.

На 37-й минуте Мюллер пробил метров с 20. Несмотря на рикошет, Чех парировал мяч. В конце первого тайма чешский голкипер еще дважды выручил "канониров".

На 49-й минуте Левандовски не дотянулся до мяча. Зато один на один выскочил Хамес Родригес. Чех мяч парировал.

На 4-й минуте компенсированного времени "канониры" перехватили мяч на своей половине поля и провели быструю контратаку. Алекс Ивоби головой отправил мяч в угол ворот 1:1.

В серии послематчевых пенальти ворота "Баварии" защищал 17-летний Кристиан Фрюхтль, "Арсенала" - Эмилиано Мартинес. У немцев пенальти не реализовали Давид Алаба, Ренато Санчес и Хуан Бернат, у англичан - Мохамед эль-Ненни.