19 июля 2017 г.
последняя новость: 11:56
Мужчины и женщины: кто умнее?
Грудь Апиной произвела фурор
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:56 Меир Тапиро возглавит эйлатский "Апоэль"
10:35 Антонио Конте подписал двухлетний контракт с "Челси". Зарплата тренера - 19 миллионов фунтов за 2 сезона
10:19 Умер известный советский хоккеист, двукратный победитель молодежных чемпионатов мира
09:56 Чемпион мира пригласил Александра Кержакова продолжить карьеру в болотном футболе
09:06 Скончался известный хоккеист, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года
08:29 По подозрению в коррупции арестован глава Федерации футбола Испании
08:14 Американский боец ММА скончался после нокаута
07:49 Обзор матчей Лиги чемпионов
21:34 "Спартак" вел в счете 2:0, но переиграть "Динамо" не сумел
21:18 "Шахтер" разгромил полтавчан, "Динамо" победило одесситов
Спорт

Антонио Конте подписал двухлетний контракт с "Челси". Зарплата тренера - 19 миллионов фунтов за 2 сезона

время публикации: 10:35 | последнее обновление: 10:35 блог версия для печати фото
Антонио Конте подписал двухлетний контракт с "Челси". Зарплата тренера - 19 миллионов фунтов за 2 сезона

Итальянский специалист Антонио Конте подписал новый двухлетний контракт с "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Британские СМИ утверждают, что зарплата тренера составит 19 миллионов фунтов стерлингов за два года.

По прежнему контракту Антонио Конте получал 5 миллионов фунтов стерлингов за сезон.

Напомним, под руководством Антонио Конте "Челси" стал чемпионом Англии, одержав 30 побед в сезоне, и финалистом Кубка Англии.

Итальянец был признан лучшим тренером сезона в Премьер-лиге.

Ранее Антонио Конте тренировал клубы "Ареццо", "Бари", "Аталанта", "Сиена", "Ювентус" и сборную Италии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 июля 2017 г.
Чемпион мира пригласил Александра Кержакова продолжить карьеру в болотном футболе
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 июля 2017 г.
Футбол на болоте: так играют чемпионы мира. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 июля 2017 г.
По подозрению в коррупции арестован глава Федерации футбола Испании
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 июля 2017 г.
Обзор матчей Лиги чемпионов
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 июля 2017 г.
"Спартак" вел в счете 2:0, но переиграть "Динамо" не сумел
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 июля 2017 г.
"Шахтер" разгромил полтавчан, "Динамо" победило одесситов
// NEWSru.co.il // Спорт // 18 июля 2017 г.
Гол бывшего игрока "Маккаби". "Спартак" вылетел. Белорусы идут дальше







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017