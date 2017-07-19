Антонио Конте подписал двухлетний контракт с "Челси". Зарплата тренера - 19 миллионов фунтов за 2 сезона

Итальянский специалист Антонио Конте подписал новый двухлетний контракт с "Челси", сообщает официальный сайт клуба.
Британские СМИ утверждают, что зарплата тренера составит 19 миллионов фунтов стерлингов за два года.
По прежнему контракту Антонио Конте получал 5 миллионов фунтов стерлингов за сезон.
Напомним, под руководством Антонио Конте "Челси" стал чемпионом Англии, одержав 30 побед в сезоне, и финалистом Кубка Англии.
Итальянец был признан лучшим тренером сезона в Премьер-лиге.
Ранее Антонио Конте тренировал клубы "Ареццо", "Бари", "Аталанта", "Сиена", "Ювентус" и сборную Италии.