Антонио Конте подписал двухлетний контракт с "Челси". Зарплата тренера - 19 миллионов фунтов за 2 сезона

Итальянский специалист Антонио Конте подписал новый двухлетний контракт с "Челси", сообщает официальный сайт клуба.

Британские СМИ утверждают, что зарплата тренера составит 19 миллионов фунтов стерлингов за два года.

По прежнему контракту Антонио Конте получал 5 миллионов фунтов стерлингов за сезон.

Напомним, под руководством Антонио Конте "Челси" стал чемпионом Англии, одержав 30 побед в сезоне, и финалистом Кубка Англии.

Итальянец был признан лучшим тренером сезона в Премьер-лиге.

Ранее Антонио Конте тренировал клубы "Ареццо", "Бари", "Аталанта", "Сиена", "Ювентус" и сборную Италии.