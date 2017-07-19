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Спорт

Обзор матчей Лиги чемпионов

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 07:49 блог версия для печати фото
Обзор матчей Лиги чемпионов

В третий квалификационный раунд Лиги чемпионов вышли "Карабах", "Риека", "Хафнарфьордур" и "Партизан".

Самтредия (Грузия) - Карабах (Азербайджан) 0:1 (первый матч 0:5)

Единственный гол на 22-й минуте забил Вильд Дональд Герье.

Зеп Нью Сэйнтс (Уэльс) - Риека (Хорватия) 1:5 (0:2)

У гостей два мяча забил бывший форвард "Шальке 04" и "Майнца" Марио Гавранович, по одному - бывший полузащитник "Волыни" Флорентин Матеи, бывший форвард венской "Аустрии" Александр Горгон и бывший защитник "Пармы" Стефан Ристовски.

Гол престижа на счету на счету польского полузащитника Адриана Чишлевича (он же - Эйдриан Сьеслвикс, как его называют на Фарерских островах, где он долго жил).

Викингур (Фарерские острова) - Хафнарфьордур (Исландия) 0:2 (1:1)

Исландцы вырвали победу только в самом конце встречи.

На 79-й минуте Стивен Леннон реализовал пенальти (за нарушение был удален Андреас Ольсен). В компенсированное время гол забил Тораринн Вальдимарссон.

Будучност (Черногория) - Партизан (Белград, Сербия) 0:0 (0:2)

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