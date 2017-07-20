Команда израильтянина Насера вылетела: обзор матчей Лиги чемпионов

В третий квалификационный раунд Лиги чемпионов вышли АПОЭЛ, "Русенборг", "Шериф", "Копенгаген" и "Лудогорец".

Ф91 (Дюделанж, Люксембург) - АПОЭЛ (Кипр) 0:1 (первый матч 0:1)

Единственный гол был забит на 40-й минуте. Пенальти реализовал бывший нападающий "Стандарда", "Генка", "Хоффенхайма" и гладбахской "Боруссии" Игор де Камарго.

Русенборг (Трондхейм, Норвегия) - Дандалк (Ирландия) 2:1 (дополднительное время) (1:1)

Кукеши (Албания) - Шериф (Тирасполь, Молдова) 2:1 (0:1)

Израильский полузащитник хозяев Сирай Насер вышел на замену на 46-й минуте.

Албанцы в первом тайме забили два мяча. Отличились Изаир Эмини и Перо Пежич.

На 56-й минуте Сирил Баяла забил гол, выведший "Шериф" в следующий круг.

На 77-й минуте гости остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Джереми де Нойер.

Копенгаген (Дания) - Жилина (Словакия) 1:2 (3:1)

Лудогорец (Разград, Болгария) - Жальгирис (Вильнюс, Литва) 4:1 (1:2)