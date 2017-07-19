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Спорт

Чемпион мира пригласил Александра Кержакова продолжить карьеру в болотном футболе

время публикации: 09:56 | последнее обновление: 10:09 блог версия для печати фото
Чемпион мира пригласил Александра Кержакова продолжить карьеру в болотном футболе

Игрок команды по болотному футболу Spb Lakes Михаил Зеленский пригласил форварда "Зенита" и сборной России Александра Кержакова попробовать себя в новом виде спорта, сообщает Sportbox.

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"В хороших болотах приятно играть и даже полезно для здоровья. Там нет пиявок и лягушек, вполне себе отличная жижа. Я бы хотел обратиться к Александру Кержакову. Приглашаю его принять участие в одном из наших матчей по болотному футболу. Уверен, для него это будет интересный опыт", - приводит сайт слова футболиста.

Spb Lakes - действующий чемпион мира по болотному футболу. Чемпионаты мира проходят ежегодно с 1988 года в финской деревне Хюрюнсалми.

Александр Кержаков 13 июля объявил о завершении карьеры.

Он выступал за клубы "Светогорец", "Зенит" (лучший бомбардир в истории клуба, трехкратный чемпион России), "Севилья" (обладатель Кубка УЕФА и Кубка Испании), "Динамо" (Москва) (бронзовый призер чемпионата России 2008 года), "Цюрих" (обладатель Кубка Швейцарии 2016 года).

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