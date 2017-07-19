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Спорт

Меир Тапиро возглавит эйлатский "Апоэль"

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 11:56 блог версия для печати фото
Меир Тапиро возглавит эйлатский "Апоэль"

Звезда израильского баскетбола Меир Тапиро станет главным тренером эйлатского "Апоэля", сообщает в своем твиттере журналист Дэвид Пик.

В прошлом сезоне команду из Эйлата тренировал Одед Каташ.

Меир Тапиро в прошлом сезоне тренировал ашдодский "Маккаби".

Меир Тапиро играл в тель-авивском, эйлатском и иерусалимском "Апоэлях", хайфском, ашдодском, ришонском и кирьят-гатском "Маккаби", "Бней а-Шароне", "Нанси", "Ирони" (Нес-Циона).

Меир Тапиро был признан самым ценным игроком десятилетия (2001-2010 годы) израильской Суперлиги.

Меир Тапиро -участник чемпионатов Европы 1999, 2001, 2003, 2005 и 2007 годов.

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