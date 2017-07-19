Меир Тапиро возглавит эйлатский "Апоэль"

Звезда израильского баскетбола Меир Тапиро станет главным тренером эйлатского "Апоэля", сообщает в своем твиттере журналист Дэвид Пик.
В прошлом сезоне команду из Эйлата тренировал Одед Каташ.
Меир Тапиро в прошлом сезоне тренировал ашдодский "Маккаби".
Меир Тапиро играл в тель-авивском, эйлатском и иерусалимском "Апоэлях", хайфском, ашдодском, ришонском и кирьят-гатском "Маккаби", "Бней а-Шароне", "Нанси", "Ирони" (Нес-Циона).
Меир Тапиро был признан самым ценным игроком десятилетия (2001-2010 годы) израильской Суперлиги.
Меир Тапиро -участник чемпионатов Европы 1999, 2001, 2003, 2005 и 2007 годов.