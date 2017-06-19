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Спорт

Австралийцы дважды огорчили "российского немца". Экспериментальная сборная Германии победила

время публикации: 19:54 | последнее обновление: 20:21 блог версия для печати фото
Немцы победили 3:2
Гол Рогича

В Сочи состоялся матч Кубка конфедерации, в котором встречались сборные Австралии и Германии. Немцы победили 3:2.

На матче присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино и легендарный форвард сборной Германии Мирослав Клозе.

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Дегенек, Райт, Леки, Луонго (Крус, 46), Миллиган, Рогич (Троизи, 71), Муй, Бехич, Юрич (Кэйхилл, 86)

Германия: Лено, Мустафи, Рюдигер, Хектор, Киммих, Горецка, Руди, Дракслер, Брандт (Зюле, 63), Штиндль (Эмре Джан, 77), Вагнер (Вернер, 57)

Сборная Германии прибыла в Россию в экспериментальном составе - только три игрока стали чемпионами мира в 2014 году, шесть - участвовали в прошлогоднем чемпионате Европы. Нельзя сказать, что состав совсем уж молодежный - часть молодых немецких звезд играет в Польше на молодежном чемпионате Европы. Но все игроки команды Лева отлично проявили себя в этом сезоне и назвать их случайными людьми в сборной нельзя.

Сочинские зрители увидели интересный матч, хотя поначалу казалось, что немцы без проблем разделаются с "соккеруз". Бернд Лено (сын российских немцев, ранее живших в Анапе. Сам футболист родился уже в Германии) первый раз вступил в игру в середине первого тайма. А немцы уже на пятой минуте открыли счет.

Но к концу первого тайма австралийцы пришли в себя. Сначала создали опасный момент, а затем сравняли счет. Во втором тайме сборная Австралии играла неплохо. Обе команды ошибались, а затем создавали голевые моменты. Немцы сумели победить.

На 5-й минуте Брандт совершил рейд по флангу, затем сделал пас в центр. Капитан гладбахской "Боруссии" Ларс Штиндль точно пробил метров с 11 0:1. На 16-й минуте Горецка навесил. Вагнер бьет головой - мяч проходит рядом со штангой.

Затем опасно били Горецка, Брандт, Вагнер.

А на 36-й минуте австралийцы создали первый голевой момент. Навес со штрафного. Юрич выскочил из-за спин защитников и пробил головой - мяч прошел рядом со штангой. на 41-й минуте немцы потеряли мяч в центре поля. Том Рогич (Селтик) дошел до штрафной и пробил. Мяч попал в спину Мустафи. Том нанес еще один удар 1:1.

На 44-й минуте капитан немцев Юлиан Дракслер реализовал пенальти 1:2.

На 48-й минуте лидер "Шальке 04" Леон Горрецка пробил в ближний угол 1:3.

На 58-й минуте Муй бьет со штрафного - мяч попал в "стенку". Следует повторный удар. Лено неудачно отбил мяч. Томи Юрич (Люцерн) добил мяч в сетку 2:3.

На 74-й минуте мяч после удара Вернера попал в штангу.

На 78-й минуте Круз сильно пробил в угол. Лено выручил.

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