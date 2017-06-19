Бывший боец UFC скончался после нокаута в любительском боксерском поединке

34-летний бывший боец UFC Тим Хейг умер после того, как проиграл нокаутом любительский боксерский поединок, сообщает британское издание The Guardian.

Бой состоялся в Эдмонтоне. Канадец Тим Хейг проиграл своему соотечественнику Адаму Брэйдвуду.

Спортсмен был доставлен в больницу 16 июня. У него было диагностировано кровоизлияние в мозг. 18 июня он скончался.

В ММА Тим Хейг, работавший школьным учителем, провел 34 боя, в 21 победил. В том числе, в UFC 9 боев (5 побед). Во время боев в ММА его восемь раз нокаутировали.

Канадец провел 4 боя по правилам бокса, в одном победил.

Он был чемпионом Канады в супертяжелом весе в King of the Cage, а также чемпионом Unified MMA.