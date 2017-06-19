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Спорт

"Доллары" для Доннаруммы, великолепный гол Пеллегрини: итальянцы обыграли датчан

время публикации: 07:30 | последнее обновление: 07:36 блог версия для печати фото
В последнем матче первого тура итальянцы победили датчан 2:0

В Польше проходит молодежный чемпионат Европы по футболу (игроки до 21 года). В последнем матче первого тура итальянцы победили датчан 2:0.

Матч проходил в Кракове.

Дания: Хейбьерг, Максе, Хольст, Банггор, Расмуссен, Нергор, Кристенсен, Берстинг (Дуэлунн, 79), Юльсагер, Андерсен (Хансен, 80), Ингвартсен (Зохоре, 72)

Италия: Доннарумма, Ругани, Баррека, Кальдара, Конти, Бенасси (Грасси, 73), Гальярдини, Пеллегрини, Петанья (Черри, 88), Берарди (Кьеза, 67), Бернардески

Обе команды на отборочном этапе продемонстрировали отличную игру в обороне (по 3 пропущенных мяча). Итальянцы владели инициативой, датчане сделали ставку на стремительные контратаки и стандартные положения.

До перерыва у итальянцев запомнился дальний удар Марко Бенасси (Торино), после которого Йеппе Хейбьерг с трудом отразил мяч.

В штрафной итальянцев до перерыва больше всего запомнились "доллары", которыми болельщики забрасывали голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, отмечая "героическую борьбу" его агента с его же клубом.

Во втором тайме итальянцы стали действовать резче и острее. На 54-й минуте следует навес в штрафную. Несколько ударов головой, а затем бывший полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини (Сассуоло) нанес великолепный удар через себя - мяч влетел в угол 0:1.

На 86-й минуте итальянцы подали угловой. Федерико Кьеза (Фиорентина) на противоположном фланге обыграл двух защитников и направил мяч во вратарскую. Бывший форвард "Милана" Андреа Петанья (Аталанта) протолкнул мяч в сетку 0:2.

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