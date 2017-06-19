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Спорт

Победителем чемпионата Израиля по "быстрым" шашкам стал Юрий Гольдштейн

время публикации: 15:06 | последнее обновление: 16:08 блог версия для печати фото
Главный судья Феликс Вассерман награждает победителя Юрия Гольдштейна
Призеры: Яков Шаус, Юрий Гольдштейн, Евгений Гордон
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В Тель-Авиве завершился чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам, с "быстрым" контролем. На обдумывание всех ходов участникам давалось менее получаса.

Соревнования проводились по швейцарской системе в 6 туров.

Впервые Шашечная федерация Израиля проводила свой турнир в помещении, предоставленном Российским культурным центром.

В турнире участвовали 23 шашиста, в их числе пять гроссмейстеров.

Первое место занял мастер Юрий Гольдштейн (Карней-Шомрон), председатель Шашечной федерации Израиля. Он набрал 5 очков из 6.

На втором и третьем местах гроссмейстеры из Гиватаима Евгений Гордон – 4,5 очка и Яков Шаус – 4.

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// NEWSru.co.il // Спорт // 11 октября 2007 г.
В Нацрат-Илите завершился чемпионат мира по шашкам







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