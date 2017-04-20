20 апреля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:57 Порядок устоял перед напором: "Ювентус" выбил "Барселону" из Лиги чемпионов
23:43 "Ювентус" выбивает "Барселону", "Монако" - "Боруссию"
20:46 Серена Уильямс объявила о беременности
18:25 Модель в промокшей футболке, отработавшая матч арбитром на линии, "взорвала интернет"
15:48 Известный футболист найден повесившимся в тюремной камере
14:36 "Атака легкой кавалерии" в исполнении вратаря привел к голу на 90-й минуте
14:13 Пять российских легкоатлетов признались в употреблении допинга
13:10 Болельщики датского клуба забросали футболистов дохлыми крысами
12:13 Полиция вывела Алькантару, Видаля и Левандовски из судейской комнаты после матча с "Реалом"
10:08 Бокс: российской спортсменке пришлось отрезать косу, чтобы "уложиться в вес"
Спорт

Порядок устоял перед напором: "Ювентус" выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 06:57 блог версия для печати фото
Порядок устоял перед напором: "Ювентус" выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

"Ювентус" вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче туринцы сыграли вничью 0:0 с "Барселоной". В первом матче "старая синьора" победила 3:0.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Маскерано, 78), Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич (Пако Алькасер, 58), Месси, Луис Суарес, Неймар

"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Лемина, 84), Пьянич, Хедира, Дибала (Барцальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)

Матч начался атаками гостей. "Ювентус" атаковал минут пять, затем ушел в оборону. Учтя опыт ПСЖ, туринцы не пытались отсидеться в бункере - Куадрадо не давал защитникам каталонцев скучать.

"Барселона" постоянно шла вперед и достаточно часто била по воротам, но с точностью у хозяев в этот вечер были проблемы. Мяч всего дважды попадал в створ ворот. На 19-й минуте из убойной позиции промахнулся Месси, а на 66-й минуте аргентинец не попал в пустые ворота.

Оборона туринцев действовала надежно. Особенно выделялись Бонуччи и Кьеллини. При необходимости Манджукич и Дибала действовали как защитники.

В общем, "Ювентус" избрал правильную тактику и сумел добиться нужного результата.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 апреля 2017 г.
"Ювентус" выбивает "Барселону", "Монако" - "Боруссию"
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 апреля 2017 г.
Модель в промокшей футболке, отработавшая матч арбитром на линии, "взорвала интернет"
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 апреля 2017 г.
"Атака легкой кавалерии" в исполнении вратаря привел к голу на 90-й минуте
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 апреля 2017 г.
Болельщики датского клуба забросали футболистов дохлыми крысами
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 апреля 2017 г.
Полиция вывела Алькантару, Видаля и Левандовски из судейской комнаты после матча с "Реалом"
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 апреля 2017 г.
Мануэль Нойер сломал стопу в овертайме матча с "Реалом"
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 апреля 2017 г.
"Сказка "Лестера"" закончилась ничьей с "индейцами"







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 20 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017