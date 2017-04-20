Порядок устоял перед напором: "Ювентус" выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

"Ювентус" вышел в полуфинал Лиги чемпионов. В ответном матче туринцы сыграли вничью 0:0 с "Барселоной". В первом матче "старая синьора" победила 3:0.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто (Маскерано, 78), Юмтити, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Иньеста, Ракитич (Пако Алькасер, 58), Месси, Луис Суарес, Неймар

"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Лемина, 84), Пьянич, Хедира, Дибала (Барцальи, 75), Манджукич, Игуаин (Асамоа, 88)

Матч начался атаками гостей. "Ювентус" атаковал минут пять, затем ушел в оборону. Учтя опыт ПСЖ, туринцы не пытались отсидеться в бункере - Куадрадо не давал защитникам каталонцев скучать.

"Барселона" постоянно шла вперед и достаточно часто била по воротам, но с точностью у хозяев в этот вечер были проблемы. Мяч всего дважды попадал в створ ворот. На 19-й минуте из убойной позиции промахнулся Месси, а на 66-й минуте аргентинец не попал в пустые ворота.

Оборона туринцев действовала надежно. Особенно выделялись Бонуччи и Кьеллини. При необходимости Манджукич и Дибала действовали как защитники.

В общем, "Ювентус" избрал правильную тактику и сумел добиться нужного результата.