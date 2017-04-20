"Монако" побеждает "Боруссию" и выходит в полуфинал Лиги чемпионов

"Монако" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, победив в ответном матче дортмундскую "Боруссию" 3:1. В Германии монегаски победили 3:2.

"Монако": Субашич, Туре, Жемерсон, Глик, Менди, Бернарду Силва (Раджи, 90), Жоау Моутинью, Бакайоко, Лемар, Фалькао (Дирар, 67), Мбаппе (Жермен, 81)

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Дурм (Дембеле, 27), Вайгль, Кагава, Ройс, Нури Шахин (Шмельцер, 46), Рафаэл Геррейру (Пулишич, 72), Обамеянг

На 3-й минуте Менди пробил издали. Бюрки парировал мяч перед собой. Мбаппе добил мяч в сетку 1:0. На счету этого 18-летнего форварда 5 голов в 7 матчах Лиги чемпионов.

На 17-й минуте хозяева перехватили мяч у своей штрафной и провели быструю атаку. Лемар навесил. Фалькао нанес удар головой 2:0.

На 48-й минуте Дембеле совершил сольный проход по флангу и прострелил. Ройс в касание отправил мяч в "девятку" 2:1.

На 81-й минуте Лемар перехватил мяч в центре поля, дошел до штрафной и сделал передачу. Жермен, только что вышедший на замену, оказался один перед вратарем и переиграл Бюрки 3:1.