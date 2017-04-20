20 апреля 2017 г.
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Спорт

Уэстбрук набрал 51 очко и сделал трипл-дабл. "Оклахома-Сити Тендер" проиграл

время публикации: 07:58 | последнее обновление: 08:04 блог версия для печати фото
Хьюстон Рокитс - Оклахома-Сити Тендер 115:111

"Вашингтон Визардс" и "Хьюстон Рокитс" одержали вторые победы в сериях. Столичный клуб победил "Атланту" 109:101. "Ракеты" справились с "Оклахома-Сити", несмотря на феноменальную игру Рассела Уэстбрука, 115:111.

Вашингтон Визардс - Атланта Хоукс 109:101 (счет в серии 2:0)

Хозяева провели великолепную последнюю четверть 35:23. Брэдли Бил набрал 16 очков в последние 12 минут (всего 31).

Самым результативным игроком победителей стал Джон Уолл (32 + 9 передач), побежденных - Пол Милсэп (27 + 10 подборов).

Хьюстон Рокитс - Оклахома-Сити Тендер 115:111 (2:0)

Феноменальный матч провел лидер "Тендер" Рассел Уэстбрук, сделавший "трипл-дабл" (51 + 10 подборов + 13 передач).

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