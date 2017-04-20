Уэстбрук набрал 51 очко и сделал трипл-дабл. "Оклахома-Сити Тендер" проиграл

"Вашингтон Визардс" и "Хьюстон Рокитс" одержали вторые победы в сериях. Столичный клуб победил "Атланту" 109:101. "Ракеты" справились с "Оклахома-Сити", несмотря на феноменальную игру Рассела Уэстбрука, 115:111.
Вашингтон Визардс - Атланта Хоукс 109:101 (счет в серии 2:0)
Хозяева провели великолепную последнюю четверть 35:23. Брэдли Бил набрал 16 очков в последние 12 минут (всего 31).
Самым результативным игроком победителей стал Джон Уолл (32 + 9 передач), побежденных - Пол Милсэп (27 + 10 подборов).
Хьюстон Рокитс - Оклахома-Сити Тендер 115:111 (2:0)
Феноменальный матч провел лидер "Тендер" Рассел Уэстбрук, сделавший "трипл-дабл" (51 + 10 подборов + 13 передач).