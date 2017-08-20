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Спорт

Маркос Алонсо забил два мяча. "Челси" победил "Тоттенхэм"

время публикации: 20:10 | последнее обновление: 20:10 блог версия для печати фото
Маркос Алонсо забил два мяча. "Челси" победил "Тоттенхэм"

В матче второго тура чемпионата Англии встечались лондонские команды. "Челси" обыграл "Тоттенхэм" 2:1.

"Тоттенхэм": Льорис, Дайер (Сон Хын Мин, 68), Алдервейрелд, Фертонген, Триппьер (Янссен, 90), Ваньяма, Дембеле, Алли, Эриксен, Дэйвис (Сиссоко, 80), Кейн

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Давид Луиз, Кристенсен, Аспиликуэта, Бакайоко, Канте, Виллиан (Педро, 78), Мозес, Алонсо, Мората (Батшуайи, 79)

По ударам преимущество у "Тоттенхэма" 18:10, в створ 6:2.

"Шпорам" не повезло в завершающей стадии атак.

На 24-й минуте Маркос Алонсо отлично исполнил штрафной, отправив мяч под перекладину 0:1.

На 62-й минуте хозяева подали штрафной с фланга. Миши Батшуайи головой отправил мяч в свои ворота 1:1.

На 88-й минуте Алонсо принял мяч в штрафной и "прошил" вратаря 1:2.

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