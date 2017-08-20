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Спорт

В Линкольне Кроуфорд нокаутировал Индольго, Гвоздик - Бейкера

время публикации: 09:22 | последнее обновление: 09:22 блог версия для печати фото
В Линкольне Кроуфорд нокаутировал Индольго, Гвоздик - Бейкера

В Линкольне, Небраска, состоялся объединительный бой. Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд победил чемпиона IBF и WBA Super Джулиуса Индонго.

Кроуфорд сбил соперника с ног во втором раунде. Индонго сумел подняться. В третьем раунде Теренс нанес мощный удар по корпусу. Соперник упал и подняться не смог.

Теренс Кроуфорд стал обладателем поясов по всем основным версиям.

В андеркарте украинец Александр Гвоздик победил техническим нокаутом в шестом раунде Крэйга Бейкера. Украинский боксер защитил пояса NABF и NABO в полутяжелом весе.

Серебряный призер олимпиады 2016 года Шакур Стивенсон победил Дэвида Паза по очкам. Счет по всем карточкам 60:53. В пятом раунде он сбил соперника с ног.

Супертяж Дилиан Уайт в третьем раунде нокаутировал Малькольма Тэнна.

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