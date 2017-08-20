Португальский колдун: Криштиану Роналду проклят, потому что поехал на матч против России и пропустил похороны отца

Фернандо Ногуэйра, более известный как колдун Фафе, объяснил неприятности Криштиану Роналду (дело об уклонении от уплаты налогов, пятиматчевая дисквалификация) тем, что футболист не пошел на похороны отца в сентябре 2005 года, сообщает Goal.

По мнению колдуна, хотя Роналду не общался с отцом, на его похороны он пойти был обязан. Когда сын не пошел на похороны родителя, то это высвободило большое количество энергии.

В день похорон отца Криштиану Роналду принял участие в отборочном матче чемпионата мира 2006 года против сборной России.

Фафе уверен, что сложные отношения с отцом наложили отпечаток на жизнь футболиста.

Колдун подчеркнул, что хороший специалист по магии смог бы исправить последствия проклятия, и предложил помочь Криштиану Роналду бесплатно.