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Спорт

Португальский колдун: Криштиану Роналду проклят, потому что поехал на матч против России и пропустил похороны отца

время публикации: 11:33 | последнее обновление: 11:33 блог версия для печати фото
Португальский колдун: Криштиану Роналду проклят, потому что поехал на матч против России и пропустил похороны отца

Фернандо Ногуэйра, более известный как колдун Фафе, объяснил неприятности Криштиану Роналду (дело об уклонении от уплаты налогов, пятиматчевая дисквалификация) тем, что футболист не пошел на похороны отца в сентябре 2005 года, сообщает Goal.

По мнению колдуна, хотя Роналду не общался с отцом, на его похороны он пойти был обязан. Когда сын не пошел на похороны родителя, то это высвободило большое количество энергии.

В день похорон отца Криштиану Роналду принял участие в отборочном матче чемпионата мира 2006 года против сборной России.

Фафе уверен, что сложные отношения с отцом наложили отпечаток на жизнь футболиста.

Колдун подчеркнул, что хороший специалист по магии смог бы исправить последствия проклятия, и предложил помочь Криштиану Роналду бесплатно.

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