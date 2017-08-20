Буффон отразил "видеопенальти". "Ювентус" и "Наполи" победили

Состоялись матчи первого тура чемпионата Италии. "Ювентус" разгромил "Кальяри" 3:0. "Наполи" в гостях обыграл "Верону" 3:1.

Ювентус (Турин) - Кальяри 3:0

На второй минуте Пьянич опасно исполнил штрафной. Мяч пролетел рядом со штангой. На 12-й минуте Лихштайнер забросил мяч в штрафную. Манджукич слету пробил 1:0.

На 39-й минуте судья после совещания с видеоассистентом назначил пенальти в ворота хозяев. Буффон парировал мяч после удара Диего Фариаса.

На 45-й минуте Дибала вышел один на один 2:0. На 66-й минуте Игуаин принял мяч в штрафной и пробил "из-под защитника" 3:0.

Верона - Наполи 1:3

На 32-й минуте гости подали угловой. Мяч ударился в ногу Самюэля Супрайе и закатился в угол ворот 0:1. На 39-й минуте хозяева "обрезались" на чужой половине поля. Быстрая атака "три в два". Инсинье делает передачу. Милик сходу бьет 0:2.

На 62-й минуте Инсинье выскочил один на один. Николас мяч парировал. Фаузи Гулям добил мяч в сетку 0:3.

На 82-й минуте неаполитанцы остались в меньшинстве. Элсейд Хисай получил вторую желтую карточку. За это же нарушение был назначен пенальти, который реализовал бывший игрок "Интера" и "Милана" Джанпаоло Паццини 1:3.