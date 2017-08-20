Коноплянка забил. Клуб "Газпрома" обыграл вице-чемпиона

В матче первого тура чемпионата Германии "Шальке 04" победил "Лейпциг" 2:0. Второй мяч в ворота гостей забил украинский полузащитник Евгений Коноплянка.

"Шальке 04": Ферманн, Налду, Очипка, Настасич, Керер, Коноплянка (Майер, 89), Калиджури, Горецка, Бенталеб, Арит (Маккенни, 79), Ди Санто (Резе, 63)

"Лейпциг": Гулаши, Орбан, Хальстенберг (Форсберг, 46), Клостерманн, Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Кейта, Лаймер (Брума, 76), Поульсен (Огюстен, 76), Вернер

"Кобальтовые" очень четко сыграли в обороне и использовали немногочисленные шансы в атаке.

На 28-й минуте Бенталеб мощно пробил издали. Гулаши в красивом прыжке мяч отразил. На 43-й минуте Бенталеб реализовал пенальти 1:0.

На 55-й минуте Забитцер очень опасно пробил издали. На 62-й минуте Поульсен выскочил один на один и забил, но из офсайда.

На 73-й минуте Коноплянка вышел один на один и нанес обводящий удар в дальний угол 2:0.