Сенсация чемпионата Англии: "гончары" обыграли "Арсенал"

В матче второго тура чемпионата Англии "Стоук-Сити" неожиданно победил лондонский "Арсенал" 1:0.
"Стоук Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс (Мартинс Инди, 89), Зума, Кэмерон, Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири (Бераино, 25), Хесе Родригес (Собхи, 71)
"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Колашинац (Жиру, 66), Бельерин, Езил, Рэмси, Джака (Ивоби, 79), Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Ляказетт (Уолкотт, 78)
Единственный гол забил арендованный у ПСЖ Хесе Родригес, проводивший первый матч в составе "гончаров".
На 47-й минуте Хесе обменялся передачами с Бераино и пробил мимо вратаря 1:0.