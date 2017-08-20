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Спорт

Сенсация чемпионата Англии: "гончары" обыграли "Арсенал"

время публикации: 05:58 | последнее обновление: 05:58 блог версия для печати фото
Сенсация чемпионата Англии: "гончары" обыграли "Арсенал"

В матче второго тура чемпионата Англии "Стоук-Сити" неожиданно победил лондонский "Арсенал" 1:0.

"Стоук Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс (Мартинс Инди, 89), Зума, Кэмерон, Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири (Бераино, 25), Хесе Родригес (Собхи, 71)

"Арсенал": Чех, Монреаль, Мустафи, Колашинац (Жиру, 66), Бельерин, Езил, Рэмси, Джака (Ивоби, 79), Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Ляказетт (Уолкотт, 78)

Единственный гол забил арендованный у ПСЖ Хесе Родригес, проводивший первый матч в составе "гончаров".

На 47-й минуте Хесе обменялся передачами с Бераино и пробил мимо вратаря 1:0.

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