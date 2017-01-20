Комментатор ESPN, сказавший о "эффекте гориллы" и Винус Уильямс, уволен

Руководство телеканала ESPN уволило комментатора Дуга Адлера, допустившего не корректный комментарий о Винус Уильямс во время матча Открытого чемпионата Австралии, сообщает The Sun.

Во время матча американки против Штефани Фегеле (6:3, 6:2) он сказал: "Она не попала первым мячом и Винус уже контролирует все. Винус напирает и включает эффект гориллы".

Слова 59-летнего бывшего теннисиста вызвали настоящую бурю в социальных сетях.

Многие назвали высказывание "ужасающим и неприемлемым".

Позже комментатор принес извинения и заявил, что он сказал не "горилла", а "герилья". Но его все равно уволили.